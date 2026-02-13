Latina Scalo, verso il rilancio dell’Info Point: bando in arrivo entro 20 giorni

Passi avanti concreti per il potenziamento dell’Info Point di Latina Scalo. Nel corso della commissione consiliare Trasporti, Turismo e Marina, presieduta dalla consigliera Federica Censi, l’assessore Gianluca Di Cocco ha illustrato lo stato dell’arte e le prospettive del punto informativo situato in Piazzale Clelia Caetani, snodo strategico di accesso alla città e alla provincia.

L’Info Point, pensato come presidio di accoglienza turistica, è stato al centro di un percorso amministrativo avviato nel 2023, con l’insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Matilde Celentano. L’obiettivo dichiarato dall’assessore è stato fin dall’inizio quello di rendere operativa la struttura attraverso l’affidamento in gestione.

Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, sono emerse criticità giuridiche pregresse che hanno reso necessarie verifiche e regolarizzazioni tecniche, comprese le procedure di accatastamento dell’immobile. Solo dopo la risoluzione di questi aspetti è stato possibile riattivare l’iter per la pubblicazione del bando pubblico.

L’indirizzo politico di procedere con l’affidamento è stato ribadito nel 2024 e nuovamente nel 2026. Ora l’amministrazione è alle fasi finali: entro circa venti giorni è prevista la pubblicazione di un bando di concessione tramite contratto di sponsorizzazione della durata di tre anni, formula che dovrebbe garantire continuità e sostenibilità al servizio.

Le funzioni previste per l’Info Point sono molteplici: fornire informazioni aggiornate ai visitatori, promuovere eventi e itinerari culturali, sostenere gli operatori turistici e le associazioni locali, oltre a offrire supporto al trasporto pubblico e al servizio taxi. L’obiettivo è rafforzare l’immagine di Latina e di Latina Scalo come polo attrattivo e punto di riferimento per chi arriva sul territorio.