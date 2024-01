Latina, scatta la sorveglianza speciale per Cesare De Rosa

Arriva la misura della sorveglianza speciale per Cesare De Rosa. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato il provvedimento al giovane pontino, ritenuto uno dei personaggi di spicco dell’omonimo clan.

Il 29enne, lo scorso 19 dicembre, era finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione della Polizia per un giro di spaccio ai palazzi bianchi di viale Kennedy che aveva portato all’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare. Inoltre a maggio del 2022 fu arrestato per il tentato omicidio di un marocchino in via Londra. L’ultima custodia cautelare a suo carico infine, riguarda due tentate rapine avvenute nel capoluogo ad aprile del 2022 assieme al cugino Leonardo Sciarrillo.

Il provvedimento obbligherà il giovane, per i prossimi 2 anni, a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 22.00 alle 06.30, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.