Latina, scatta la sorveglianza speciale per Ferdinando “Prosciutto” Di Silvio

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina hanno emesso un decreto di sorveglianza speciale nei confronti di Ferdinando Di Silvio, detto Prosciutto, considerato pericoloso per la sicurezza pubblica. Le indagini hanno dimostrato che l’uomo vive con i proventi di attività delittuosa ed è solito commettere reati.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Latina e approvato dal Tribunale di Roma, impone al giovane di rimanere in casa dalle 22:00 alle 06:30 per un periodo di tre anni. Inoltre, non potrà partecipare a pubbliche riunioni e non potrà associarsi a persone con precedenti penali. È importante notare che, essendo il procedimento in fase cautelare, il giovane 27enne è considerato innocente fino a prova contraria.