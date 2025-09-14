Latina, schianto tra furgone ed auto all’incrocio: due feriti

Brutto incidente stradale nella notte a Latina, all’incrocio fra via Aspromonte e via Garigliano. Per cause ancora da stabilire, un furgone che trasportava cornetti ed un’auto almeno 3 uomini, sono entrati in collisione.

Un impatto molto violento che ha fatto si che il furgone terminasse la sua corsa dopo essersi ribaltato sul fianco. Necessario l’intervento di alcune ambulanze del 118, che hanno soccorso il conducente del mezzo e uno degli occupanti dell’auto. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Goretti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia.