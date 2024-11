Latina, sciopero del trasporto pubblico dell’8 novembre: tutte le informazioni

Altro giro, altra corsa… che salta. Sarà un venerdì di fuoco per i tanti pendolari di Latina che, anche domani, dovranno fare i conti con i problemi del trasporto urbano. Come annunciato da CSC Mobilità e Cotral, prenderà luogo uno sciopero nazionale di 24h che intaccherà il regolare svolgimento delle attività per la giornata dell’8 novembre. A differenza del solito, quello di domani sarà uno sciopero senza fasce di garanzia, il che significa che l’intero servizio non sarà garantito.

“Non ci saranno fasce di garanzia ma, nel nostro caso, saranno effettuate solo alcune corse tra le 06:30 e le 09:30 e tra le 13:30 e le 16.30”, scrive sul proprio sito CSC Mobilità, fornendo agli utenti anche una sorta di calendario con le corse programmate:

AUTOLINEE-STAZIONE FS (direzione Latina Scalo):

06:40 – 07:00 – 07:15 – 07:30 – 07:45 – 07:55 – 08:05 – 08:15 – 08:25 – 08:40 – 08:55 – 09:10 – 09:20 – 13:45 – 14:00 – 14:15 – 14:40 – 14:50 – 14:55 – 15:05 – 15:25 – 15:40 – 16:10 – 16:20.

STAZIONE FS-AUTOLINEE (direzione Autolinee):

06:45 – 07:00 – 07:05 – 07:15 – 07:20 – 07:40 – 07:55 – 08:10 – 08:25 – 08:35 – 08:55 – 09:10 – 09:25 – 13:55 – 14:05 – 14:10 – 14:25 – 14:40 – 14:55 – 15:25 – 15:35 – 15:45 – 16:05 – 16:20.

STAZIONE FS-AUTOLINEE (direzione Autolinee) – VARIANTE BORGO PIAVE: 07:10.

STAZIONE FS – ICOT: 08:00.

E Variante 1: 06:40.

E: 07:40 – 08:40 – 14:40 – 15:40.

FS-Q5-Q4: 15:40.

Q5Q4FS (VAR. Epitaffio): 14:45.

FSQ4Q5 (VAR. Epitaffio): 08:50 – 13:55.

Cotral, invece, fa sapere che rimarranno attive alcune tratte oggetto di “collegamenti speciali” che includono collegamenti con aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime ed il trasporto per disabili, quest’ultimo solo previa prenotazione.