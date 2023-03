Latina, scippa un’anziana ma viene bloccato da un poliziotto

Scippatore in trappola ieri mattina a Latina. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Latina Oggi, un uomo di origini indiane ha provato ieri a scippare un’anziana di 84 anni su via Vespucci. La donna è riuscita a trattenere la sua borsetta ma è stata trascinata a terra dal malvivente che voleva a tutti i costi portargliela via. Sul marciapiede c’era un poliziotto fuori dal servizio che ha assistito a tutta la scena riuscendo a bloccare l’uomo che è stato arrestato con l’aiuto della polizia locale. La donna, ferita, è stata portata in ospedale.