Latina, scippo ai danni di una donna: individuato uno dei responsabili

Uno dei presunti autori di uno scippo, avvenuto in pieno giorno in una zona limitrofa del centro, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute a seguito della segnalazione di un uomo che aveva udito delle grida. Affacciatosi al balcone, aveva notato tre soggetti, tutti presumibilmente stranieri, darsi alla fuga, uno dei quali con una borsa in mano.

Giunti sul posto, i poliziotti, dopo aver raccolto la descrizione dei soggetti, hanno avviato le operazioni di ricerca, rintracciando poco distante un ragazzo che corrispondeva pienamente alla descrizione di uno dei presunti responsabili.

Condotto in ufficio in quanto privo di documenti, il soggetto è stato riconosciuto sia dalla vittima sia da un testimone che, nel frattempo, aveva visto i tre individui frugare nella borsa per poi allontanarsi rapidamente.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, il giovane è stato sottoposto a fotosegnalamento e dagli accertamenti è emerso che si trattava di un minore. Affidato al genitore, è stato denunciato per rapina in concorso.