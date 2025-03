Latina, scomparsa la 26 enne Krdi Ayah: ricerche in corso

A Latina sono in corso le ricerche di Krdi Ayah 26enne scomparsa ieri, 1° marzo. La giovane, di cittadinanza siriana, si è allontanata da casa a piedi per raggiungere la casa di riposo San Francesco, ma da allora non si hanno più sue notizie.

Ayah è alta 1,64 m, di corporatura media, e al momento della scomparsa indossava un velo nero, giacca nera e grigia, jeans, scarpe bianche e aveva con sé una borsa nera. La giovane ha con sé il cellulare, si ipotizza che possa trovarsi nelle stazioni di autobus o metropolitana.

Familiari e amici sono in apprensione. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare il 112 o l’associazione Penelope Lazio al 339.6514799.