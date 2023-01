Latina sconfitta con onore dal Catanzaro

Ottima partita nonostante la sconfitta contro la capolista Catanzaro al Francioni. Decisiva una disattenzione difensiva, che ha permesso a Biasci di battere Tonti, per l’1-0 finale.

Al 21’ è superlativa l’uscita del portiere Tonti, chiudendo lo specchio a Vanderputte. Catanzaro in vantaggio alla mezz’ora con Biasci, pescato da Vandeputte, esterno sotto la traversa.

La ripresa inizia in maniera più spezzettata rispetto al primo tempo, con il Latina che prova ad alzare il baricentro per rendersi pericoloso. Al 26’ il Catanzaro rischia con un retropassaggio rischiosissimo di Brighenti, che inganna il portiere Fulignati, ma Belloni da non riesce a raggiungere il pallone per spingerlo in rete.

Al 28’ ancora Tonti è straordinario nell’opporsi a Curcio da due passi. Nerazzurri lasciati in dieci dal capitano Andrea Esposito, espulso per somma di ammonizioni al 36’. Il Latina spinge molto alla fine della seconda frazione di gioco, meritando il pareggio con una punizione quasi perfetta calciata Bordin nel recupero e sventata dal portiere ospite Fulignati.

Latina-Catanzaro 0-1

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio (80’ Bordin), Di Livio (74’ Riccardi), Sannipoli, Belloni (74’ Fabrizi), Tessiore, Celli, Carissoni, Esposito, Cortinovis, Margiotta (86’ Pellegrino). A disp: Cardinali, Giannini, Pellegrino, De Santis, Barberini, Di Mino, Nori, Gallo. All.: Di Donato

Catanzaro: Fulignati, Martinelli, Verna, Iemmello, Scognamillo, Ghion, Brighenti, Vandeputte, Biasci (81’ Cianci), Cinelli (63’ Curcio), Situm (63’ Tentardini). A disp: Rizzuto, Sala, Welbeck, Fazio, Gatti, All.: Milani

Marcatori: 31’ Biasci (C)

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata, 1° Assistente Federico Votta di Moliterno, 2° Assistente Davide Stringini di Avezzano, 4° Uomo Andrea Calzavara di Varese

Ammoniti: 20’ Margiotta (L), 33’ Di Livio (L), 48’ Amadio (L), 52’ Esposito (L), 69’ Biasci (C), 76’ Brighenti (C), 78’ Carissoni (L), 85’ Martinelli (C), 87’ Sannipoli (L)

Espulsi: 82’ Esposito (L)

Angoli: 2-3

Recupero: 2’, 4’