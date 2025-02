Latina, sconfitta pesante a Messina: la situazione si complica

Il Latina cade ancora una volta alla “prova del nove”, uscendo sconfitto per 2-1 dalla sfida salvezza contro il Messina. Nonostante un buon primo tempo e il vantaggio iniziale, la squadra nerazzurra si è sciolta nella ripresa, lasciando il campo ai padroni di casa, che hanno meritato la vittoria.

La cronaca del match

L’inizio sembra promettente per il Latina, che al 3’ trova il vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Petermann. Un avvio ideale che, però, non ha trovato conferme nel corso della gara. Il Messina reagisce con determinazione e, al 41’, riporta il punteggio in parità con un altro rigore, realizzato da Luciani.

Nella ripresa, entrambe le squadre provano a conquistare i tre punti, ma è il Messina a trovare il guizzo decisivo. Al 74’, Garofalo sfrutta una sponda in area e batte Zacchi, completando la rimonta e condannando il Latina all’ennesima battuta d’arresto.

Latina, una crisi senza fine

Questa sconfitta conferma i problemi strutturali della squadra di mister Boscaglia. Quando il Latina subisce gol, fatica tremendamente a reagire. La difesa evidenzia grandi responsabilità ed in questo senso sarà de vedere il nuovo acquisto Motolese che potrà garantire freschezza al reparto. L’attacco continua a dipendere da giocatori spesso troppo poco incisivi. Una situazione preoccupante.

Con il mercato ancora aperto per pochi giorni, il DS Patti sarà a Milano per cercare rinforzi, soprattutto in attacco. In attesa del recupero di Zuppel, ai box per un infortunio, le voci su una possibile partenza di Mastroianni rendono ancora più urgente l’acquisto di una punta capace di garantire reti e concretezza a una squadra che, al momento, sembra non avere le armi per invertire la rotta.

Messina 2 – 1 Latina Calcio 1932

Messina (4-3-1-2): Kaprikas, Ingrosso, Garofalo, Lia (46’ Gyamfi), Tordini (71’ Pedicillo), Marino, Petrucci (46’ Costantino), Luciani (71’ De Sena), Crimi, Buchel (87’ Morichelli), Dumbravanu. A disposizione: Curtosi, Indir, Morleo, Chiarella, Adragna, Vicario, Anzelmo, Dell’Aquila. Allenatore: Banchieri.

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Zacchi, Ercolano (90’ Di Giovannantonio), Vona E., Crescenzi, Mastroianni, Marenco, Gatto (46’ Ciko), Petermann, Saccani (80’ Ndoj), Ekuban, Bocic. A disposizione: Pannozzo, Basti, Berman, Cittadino, Motolese, Segat, De Marchi, Scravaglieri. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro dell’incontro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Alessandro Marchese di Napoli.

Quarto uomo: Dario Madonia di Palermo.

Marcatori: 4’ rig. Petermann (L), 41’ rig. Luciani (M), 74’ Garofalo (M)

Ammoniti: 3’ Lia (M), 7’ Ekuban (L), 10’ Crescenzi (L), 18’ Petrucci (M), 66’ Ingrosso (M), 73’ Petermann (L), 84’ Gyamfi, 90’+4’ Ciko (L)

Recuperi: 3’ pt. 6’ st.

Angoli: Messina 3 Latina Calcio 1932 5