Latina sconfitto nell’ultima sfida della stagione a Cerignola

Il Latina saluta il campionato con una sconfitta in casa dell’Audace Cerignola. I nerazzurri si piegano ad un gol di Volpe a sette minuti dal termine, al culmine di una sfida dominata dai pugliesi ma in cui la difesa dei pontini aveva saputo salvarsi sui ripetuti attacchi di quella che è la seconda forza del Girone C e che, a pieno diritto, andrà adesso a giocarsi un posto per la Serie B. Il Latina di mister Bruno aveva già centrato la salvezza una settimana prima al Francioni, quando, con la seconda vittoria su altrettante gare in panchina, il “Colonnello” aveva coronato il percorso salvezza senza passare dal playout. Spazio a Cerignola a chi ha giocato meno e da segnalare anche l’esordio del giovane nazionale cubano, colonna della Primavera 3, Catasus, subentrato al 65′. Per il club pontino adesso il tempo di programmare il futuro verso il quinto campionato consecutivo tra i professionisti. Con ogni probabilità a sedersi in panchina sarà ancora Alessandro Bruno.





Audace Cerignola – Latina Calcio 1-0

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco (90’ Fares), Russo (69’ Volpe), Capomaggio, Visentin, Bianchini, Ligi, Santarcangelo (59’ Salvemini), D’Andrea (69’ Coccia), Achik, Gonnelli (69’ Nicolao), Mcjannet. A disposizione: Greco, Velasquez, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Addamo

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Basti, Ercolano, Rapisarda, Ciko, Crecco, Marenco (65’ Vona E.), Berman, Gatto (65’ Ndoj), Saccani (65’ Catasus), Ekuban (80’ Mastroianni), Bocic (55’ Riccardi). A disposizione: Civello, Zacchi, Cipolla, Segat, De Marchi, Polletta. Allenatore: Bruno.

Arbitro dell’incontro: Carlo Esposito di Napoli. Assistenti: Lorenzo Savasta di Alba – Bra e Davide Fenzi di Treviso. Quarto Emanuele: Alessandro Gervasi di Cosenza.

Marcatori: 83’ Volpe (C)

Ammoniti: 71’ Ligi (C)

Recuperi: 0’ pt. 4’ st.

Angoli: Audace Cerignola 10 Latina Calcio 1932 1