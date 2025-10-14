Latina, scontro nella maggioranza sul caso ABC: Forza Italia replica a Galardo

Si accende il confronto nella maggioranza di centrodestra a Latina sulla gestione di ABC, la società pubblica dei rifiuti. Dopo le accuse del capogruppo di Noi Moderati, Maurizio Galardo, che ha imputato a Forza Italia il rallentamento dell’approvazione del piano industriale, arriva la dura risposta degli azzurri.

In un comunicato congiunto, il coordinatore comunale Stefano Cardillo e il capogruppo in consiglio Giuseppe Coriddi definiscono le parole di Galardo “travianti” e respingono ogni responsabilità:

“Forza Italia non ha mai parlato di liquidazione di ABC e non ha interesse a decidere la governance. Vogliamo vedere numeri e bilanci prima di assumere decisioni. Se il piano era pronto da dicembre, perché è stato presentato solo a ottobre? Non c’è alcuna scadenza normativa imminente e non accettiamo forzature”.

Il partito contesta i dati economici del piano, che aumenterebbe i costi da 23,8 a 24,7 milioni di euro l’anno, basandosi su una raccolta differenziata al 70% “irrealistica in tempi brevi”.

L’eventuale aumento, stimano, potrebbe tradursi in circa 100 euro in più l’anno per famiglia sulla Tari.

“Forza Italia è da sempre concentrata su trasparenza, tutela dei lavoratori e qualità del servizio.

Se qualcuno vuole trasformare la questione rifiuti in uno scontro politico interno, lo dica chiaramente. Sui cittadini non si gioca”, concludono Cardillo e Coriddi.