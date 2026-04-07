Latina, scontro sulle risorse: la FP CGIL attacca il Comune

Latina, scontro sulla gestione delle risorse: la FP CGIL Frosinone Latina attacca il Comune e chiede un ritorno della politica al centro delle decisioni.
Il nodo riguarda il Fondo Risorse Decentrate da 4,6 milioni di euro per il 2026. Secondo il sindacato, mancherebbe un indirizzo politico chiaro, con il rischio che scelte strategiche vengano lasciate alla sola struttura amministrativa. Una situazione definita “una pericolosa inversione dei ruoli”.
Il segretario generale Vittorio Simeone punta il dito contro la convocazione della delegazione trattante senza un mandato della Giunta, accusando di fatto un’autonoma definizione dei contenuti della contrattazione.
Critiche anche nel merito: esclusi, secondo la Cgil, settori fondamentali come servizi sociali, lavori pubblici, commercio e cultura, mentre verrebbero finanziate attività ordinarie, snaturando il senso del salario accessorio.
Il sindacato ha già interessato la Prefettura di Latina, chiedendo un intervento urgente per ristabilire il corretto equilibrio tra politica e burocrazia.