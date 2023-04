Latina, scontro tra auto e scooter: ferito un rider 30enne

Si stava recando sul posto di lavoro in sella al suo scooter per iniziare il proprio turno come rider per le strade del centro città quando, lungo la strada provinciale Piave-Acciarella, nei territori compresi tra Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza, una macchina lo ha colpito in pieno in retromarcia. Probabilmente il conducente dell’auto aveva mancato l’ingresso di una proprietà e stava effettuando la manovra per imboccare l’accesso sul lato opposto della strada.

Lo scontro è stato violentissimo e per il rider 30enne si è reso necessario il trasporto in elicottero presso il San Camillo di Roma. Sul posto assieme ai soccorritori sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.