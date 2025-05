Un violento impatto quello verificatosi in via Volturno questa mattina, in una Latina già congestionata già da un altro sinistro, quello che ha interessato un mini-van e un ciclista sulla Monti Lepini.

È un centauro la vittima dello scontro con una Renault Capture grigia, uscita malconcia dal sinistro. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Goretti, mentre rimangono da chiarire le dinamiche del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari, diverse vetture della Polizia locale.