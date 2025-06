Latina, scontro tra scooter e auto: grave un giovane

Un violento scontro si è registrato nella serata di ieri dietro la Conad di via Isonzo, tra via Pontinia e via Terracina. Uno scooter con a bordo due giovani ha impattato contro una Toyota Yaris grigia guidata da una donna.

Fin da subito le condizioni del passeggero dello scooter sono apparse gravissime, con importanti lesioni a carico degli arti inferiori e, perciò, questo ha richiesto l’arrivo dei soccorsi. Meno gravi, invece, le condizioni dei due conducenti.

Sul posto, oltre i soccorsi, immediato l’arrivo delle autorità per i rilievi del caso.