Latina, scritte antisemite pro Palestina alla facoltà d’Ingegneria

Scritte e simboli antisemiti sono apparsi questa mattina sulla facciata della Facoltà di Ingegneria di Latina, in via Doria, all’esterno dell’edificio che un tempo ospitava il Distretto Militare. A segnalare l’episodio sono stati alcuni studenti insieme al personale universitario, che hanno immediatamente allertato le autorità.

Frasi come “Israele Genocida” e “Palestina Libera”, accompagnate da stelle di David deturpate con svastiche al loro interno, sono comparse sui muri dell’ateneo, suscitando sdegno e preoccupazione. Le scritte, realizzate con vernice spray, ora sono al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

Un gesto che arriva in un momento particolarmente teso sul piano internazionale, con l’eco del conflitto in Medio Oriente che si riflette anche nel dibattito pubblico e nelle piazze italiane.