Latina, scuole ad indirizzo sportivo: la piscina comunale apre agli studenti

La piscina comunale di Latina apre le sue porte agli studenti degli istituti ad indirizzo sportivo per dieci giornate dedicate alla promozione delle discipline natatorie. Un’iniziativa voluta direttamente dal sindaco di Latina, Matilde Celentano e dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato, e che sfrutta l’addendum contrattuale che consente l’uso gratuito dell’impianto per eventi organizzati dal comune. A partire dal 14 aprile e fino al 27 maggio, gli alunni degli istituti Frezzotti-Corradini, Leonardo da Vinci e dei licei Grassi e Vittorio Veneto-Salvemini potranno partecipare a sessioni in vasca suddivise per turni, con un massimo di 60 e un minimo di 19 studenti a turnazione.

“Lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, è uno strumento educativo e formativo e spesso è anticipatore dei mutamenti sociali”, ha dischiarato il sindaco Celentano, orgogliosa della possibilità offerta alle varie scuole.

Anche l’assessore allo Sport, Andrea Chiarato, si è espresso in merito alla situazione, evidenziando i benefici dell’attività natatoria: “Nuotare attiva la circolazione e rafforza il sistema circolatorio, migliorando di conseguenza anche quello immunitario, migliora la resistenza e la respirazione, e rinforza la muscolatura migliorando la postura, oltre a promuovere la socializzazione”.