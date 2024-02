Latina, scuole chiuse dalle 13 per via dell’interruzione idrica

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha ordinato, per la sola giornata di domani 15 febbraio e a partire dalle ore 13, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado compreso il Centro per l’istruzione degli adulti, situate sul territorio comunale ad esclusione di Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della programmata sospensione del flusso idrico, prevista dal gestore del servizio, dalle ore 13 di domani (15 febbraio) alle ore 02 di venerdì, 16 febbraio 2024.

In tutte le scuole dove ci sarà la sospensione del flusso idrico, non sarà attivo il servizio mensa, ad eccezione degli asili nido che, in considerazione dell’orario in cui viene servito il pranzo, avranno regolare servizio.