Latina, scuole in emergenza: dalle tracce di amianto ai rubinetti a secco

Prime emergenze dell’anno per le scuole di Latina, che già domani alle 14 chiuderanno anzitempo per via dell’interruzione idrica e non riapriranno finché il flusso non sarà ripristinato.

Una prima misura che mette in difficoltà molte famiglie, e che si aggiunge alla preoccupante situazione dell’Istituto Comprensivo Tasso, che serra i battenti fino a nuovo ordine per poter portare avanti i lavori di manutenzione richiesti, per preservare gli utilizzatori dell’edificio dall’esposizione all’amianto.

L’ordinanza del sindaco in merito alla chiusura delle scuole per interruzione idrica

In merito a quest’ultima situazione è intervenuto anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano: “La presenza di tracce di sostanze potenzialmente pericolose nella scuola di via Tasso – ha proseguito il sindaco Celentano – mi ha portato a chiudere, in via precauzionale, la sede, perché come Sindaco sono responsabile della salute di tutti i cittadini. La tutela della salute e in particolar modo della salute e della sicurezza dei bambini è prioritaria in ogni decisione. L’amministrazione comunale si sta adoperando affinché il problema emerso, da una relazione pervenuta oggi, sia risolto nel più breve tempo possibile.

Già da lunedì (domani), tutti i dipartimenti del Comune si riuniranno attorno a un tavolo tecnico per verificare soluzioni alternative, sia in termini di didattica che di interventi volti al ripristino della sicurezza dei locali, nel caso in cui la chiusura temporanea dovesse eventualmente protrarsi ulteriormente. Alla riunione è stato invitato a partecipare anche il dirigente scolastico”.

Il vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega a Lavori pubblici, in queste ore si è interessato da vicino al caso emerso nel corso di lavori di manutenzione preventiva e ordinaria, al fine di assicurare la piena funzionalità e la sicurezza degli edifici destinati all’attività scolastica. “La ditta incaricata allo svolgimento degli accertamenti tecnici e all’attua­zione delle prime misure di messa in sicurezza che risulteranno necessarie sarà in via Tasso già da lunedì. Sul caso resta la massima attenzione di tutta l’amministrazione comunale e di tutti gli uffici tecnici, affinché gli alunni possano tornare al più presto in aula e proseguire le attività didattiche”.

L’ordinanza del sindaco in merito alla chiusura dell’I.C.Tasso