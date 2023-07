Latina, secondo appuntamento con “I Salotti Musicali 2023”

Questa sera, venerdì 28 luglio a partire dalle ore 20:00 a Latina, ci sarà il secondo appuntamento de I Salotti Musicali 2023 dove si passa dal verde dell’Arena CONI, a quello delle vigne della Cantina Villa Gianna, dove saremo pervasi dalle note del pianoforte suonato da Andrea Bacchetti e accompagnati in un percorso che prevede la degustazione dei vini della Cantina Villa Gianna e di alcune eccellenze agroalimentari del territorio pontino.

Andrea Bacchetti è un autentico enfant prodige, tanto da essere notato da figure come Herbert von Karajan, Nikita Magaloff e Luciano Berio. Si forma al Conservatorio di Genova, perfezionandosi con Franco Scala e in composizione con Luciano Berio. Debutta a undici anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano e da allora è ospite fisso dei maggiori festival internazionali, dove viene invitato in qualità di solista, ma anche di camerista. Proficue sono le collaborazioni con Rocco Filippini, il Prazak Quartet, il Quatur Ysaye, il Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Uto Ughi e Antonella Ruggiero.

È noto al grande pubblico per le sue numerosissime presenze televisive, iniziate in tenerissima età nelle trasmissioni di Mike Bongiorno come prodigio della tastiera e proseguite in tempi più recenti in qualità di pianista in celebri trasmissioni di Maurizio Costanzo e Piero Chiambretti (TIKI TAKA e CHIAMBRETTI NIGHT)

Costo della serata: € 30,00 a persona

ORGANIZZAZIONE: Associazione Culturale Eleomai e Cantina Villa Gianna

INFOLINE: 338 4874115