Latina secondo, ma Di Donato: “Siamo stati superficiali, mi rode”

“Un primo tempo da otto in pagella, un secondo da quattro”. Franco tiratore Daniele Di Donato, sempre pronto ad elogiare i suoi, ma se non è il caso, le mezze misure non esistono:”Sono molto arrabbiato, perché non si può compromettere una partita destinata a chiudersi sul 4-0 o 5-0 e rischiare di prendere il pareggio. Siamo stati molto superficiali, non abbiamo imparato la lezione dalle esperienze precedenti. Rischiamo poi ti pagare alla fine la differenza reti. E questo non va bene, mi rode”.

La disamina dopo la sospirata vittoria per 3-2 sul Monopoli segue di pari passo l’andamento di una gara, virtualmente chiusa dopo il primo tempo. Non solo per il risultato, ma per come i pontini stavano in campo, con la padronanza di un test amichevole ed un secondo tempo forse interpretato come tale. Tolti gli ultimi sciagurati minuti, rimangono però le belle immagini dei gol di Mastroianni, colpo di testa da bomber vero; di Del Sole, sinistro a giro sul secondo palo alla Del Piero e la perla su punizione di Cittadino. Con questi acuti oggi il Latina è secondo in classifica e ci sta bene insieme a Benevento e Foggia. E la consapevolezza di non trovarsi sopra a caso.

Le prove di maturità non bastano mai. La prossima è sabato 21 ottobre sul campo dell’Audace Cerignola sotto di tre punti. Fischio d’inizio alle 18.30.

LATINA – MONOPOLI 3-2

LATINA (3-5-2): Cardinali; Di Renzo, Rocchi, Cortinovis; Del Sole (13’st Ercolano), Di Livio (42′ Polletta), Cittadino (25’st Biagi), Paganini, Crecco; Mastroianni (13’st Fabrizi), Fella (25’st Jallow).

A disp. Vona, Bertini,Perseu, E. De Santis, Marino, Serbouti, Gallo.

All. Di Donato

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti (1’st Cristallo), Fornasier, Cargnelutti, Ferrini; Vassallo, Iaccarino (1’st Riccardi); Borello, Starita, D’Agostino (32’st Peschetola); Santaniello (1’st M. De Santis).

A disp. Alloj, Botis, Dibenedetto, Angileri, Fazio, Simone, Hamilili, Mazzotta, , Peschetola, Spalluto.

All. Tomei

ARBITRO: De Angeli di Milano

ASSISTENTI: Rainieri di Milano – Aietta di Avellino

4° UOMO: Zago di Conegliano

MARCATORI: 22’ Mastroianni, 29’ Del Sole, 35’ Cittadino, 39’st Starita (rig.), 47’st Starita.