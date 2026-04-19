Latina sei salvo, Casertana battuta e aritmetica conquistata

Una notte attesa e infine conquistata. Il Latina scaccia i fantasmi di una stagione sofferta e, nel momento più delicato, sfodera una prestazione di carattere, tecnica e cuore, battendo 2-0 la corazzata Casertana. Un successo che, unito al contemporaneo ko del Foggia a Monopoli, regala ai pontini la matematica certezza della salvezza con un turno d’anticipo. I 12 punti di distacco sulla zona caldissima chiudono definitivamente i conti, evitando lo spettro dei playout.

La cronaca

Il match del “Domenico Francioni” vive di fiammate sin dai primi minuti. La Casertana di Coppitelli prova a far valere il blasone del terzo posto, ma si scontra contro il muro eretto da un Calabrese in serata di grazia e un centrocampo nerazzurro che morde su ogni pallone. Dopo un primo tempo equilibrato, segnato anche dal brivido di un rigore prima chiesto e poi revocato ai campani tramite FVS, la squadra di mister Volpe rientra in campo con la fame di chi sa di avere un appuntamento col destino.

La svolta arriva al 16′ della ripresa. Lipani, bravo a seguire l’azione con caparbietà, si avventa su una respinta corta di De Lucia e fa esplodere lo stadio firmando il vantaggio. È il gol che rompe l’equilibrio e mette le ali al Latina. La Casertana barcolla e i pontini affondano il colpo definitivo al 24′. È qui che sale in cattedra Parigi, ‘attaccante nerazzurro estrae dal cilindro una sponda di classe purissima, una giocata “da categorie superiori” che libera De Cristofaro, steso in area da un ingenuo Heinz. Dal dischetto si presenta lo stesso Parigi, che spiazza il portiere e chiude i conti.

Il finale è una gestione ordinata e lucida. Mentre il cronometro scorre, sugli spalti inizia a circolare la notizia del tracollo del Foggia, rendendo ansiosi e impauriti gli ultimi 15 minuti con praticamente tutto il Francioni con smartphone in mano. Una salvezza meritata, ottenuta superando una delle big del campionato, a dimostrazione che questo gruppo, nel momento del bisogno, ha saputo ritrovare anima e orgoglio.

Tabellino

Latina Calcio 1932 2 – 0 Casertana

Latina: Mastrantonio, Ercolano, Calabrese, Riccardi (74’ D’Angelo) Marenco, De Cristofaro (74’ Vona), De Ciancio, Parodi, Lipani (84’ Hergheligiu), Cioffi (74’ Fasan), Parigi (88’ Sylla). A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Pellitteri, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, De Marchi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

Casertana: De Lucia, Llano, Heinz, Butic, Leone (54’ Saco), Pezzella (74’ Kallon), Oukhadda (54’ Liotti), Girelli (74’ Bentivegna) Martino, Rocchi, Casarotto (80’ Vano). A disposizione: Merolla, Vilardi, Kontek, Proia, Galletta, Bacchetti, Viscardi, Mancini, Arzillo. Allenatore: Federico Coppitelli.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Manuel Cavalli di Bergamo e Pierpaolo Casella di L’Aquila.

IV Uomo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

FVS: Andrea Pasqualetto di Aprilia.

Marcatori: 62’ Lipani (L), 73’ Parigi (L), 90’ Vano (C)

Ammoniti: 10’ Lipani (L), 79’ Saco (C)

Angoli: Latina 5 – 3 Casertana

Recuperi: 3’ pt / 5’ st

Note: spettatori 3451 di cui 1241 abbonati.