Latina, sempre più animali abbandonati. Amici del cane aiuta le famiglie in difficoltà

In questo momento di emergenza sanitaria e ormai anche economica l’associazione Amici del Cane di Latina non dimentica gli animali e in collaborazione con il Comune di Latina, ha deciso di aiutare coloro che sono in difficoltà e non possono accudire i propri amici a 4 zampe.

In questi giorni sono in aumento le segnalazioni di cani e gatti abbandonati. Se siete in difficoltà economica non fatelo! Contattate invece l’associazione tramite sms e WhatsApp fornendo i propri dati e quelli degli animali che si hanno in casa. Qualcuno risponderà per comunicarvi quando e dove recarsi per usufruire del Carrello Solidale. I gestori dei negozi convenzionati consegneranno il cibo necessario per una settimana.

Per aiutare le famiglie che in questo momento faticano ad occuparsi dell’alimentazione dei propri animali, l’associazione Amici del cane di Latina ha bisogno dell’aiuto di tutti coloro che amano i nostri amici pelosi. Per aderire a questa iniziativa è sufficiente, quando ci si reca presso uno dei negozi convenzionati, lasciare nel carrello solidale quanto si vuole donare (scatolette, mangimi, crocchette ecc.).

I negozi convenzionati

L’Oasi degli animali presso il centro commerciale Orologio Via dell’Agora

Green dog in via Milazzo

LatinaVete via dei Monti Lepini (di fronte mondo convenienza)

Minny e Tommy Via del Murillo 50, Latina Scalo

Per ogni ulteriore informazione e per chi è impossibilitato a uscire di casa è possibile contattare via SMS o WhatsApp l’Associazione Amici del Cane ai seguenti recapiti: 339 234 6055, 334 774 0414, 340 343 8225, 338 717 3029.