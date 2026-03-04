Latina, senza assicurazione e con cacciaviti in auto: una denuncia

Circolava senza copertura assicurativa e con diversi oggetti atti ad offendere all’interno dell’auto. Per questo un uomo di 56 anni di Latina è stato denunciato dai Carabinieri.

Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante un posto di blocco alla circolazione stradale effettuato dai militari della Stazione di Latina Borgo Grappa. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della propria autovettura.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era sprovvisto della prevista assicurazione obbligatoria. Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico, un taglierino e alcuni cacciaviti, detenuti senza giustificato motivo.

Per il 56enne è scattata la denuncia in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e circolazione senza copertura assicurativa. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.