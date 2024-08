Latina senza feste in spiaggia a Ferragosto: arriva l’ordinanza

Per garantire un Ferragosto sicuro sul lungomare di Latina, il sindaco Matilde Celentano ha emesso l’ordinanza numero 209, che prevede la chiusura degli arenili liberi nelle notti del 14 e 15 agosto. Il divieto di accesso e permanenza sarà in vigore dal tramonto del 14 agosto all’alba del 15, e dal tramonto del 15 agosto all’alba del 16, nel tratto “B” del lungomare tra l’Hotel Fogliano e la foce di Rio Martino, e nella spiaggia di Valmontorio, tra “La Vela Beach” e la foce del fiume Astura.

Anche nel tratto “A”, compreso tra “La Vela Beach” e l’Hotel Fogliano, sarà vietato accedere e permanere sulle spiagge pubbliche e in concessione tra la mezzanotte e le 6 dei giorni 14 e 15 agosto. L’ordinanza proibisce inoltre manifestazioni pubbliche non autorizzate, l’accatastamento di materiali infiammabili, l’accensione di fuochi e l’installazione di attendamenti. È vietata la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche, e la vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o materiali simili che possano essere pericolosi.

Il sindaco ha spiegato che queste misure sono necessarie per prevenire incidenti e incendi spesso causati da feste non autorizzate sugli arenili. La Prefettura ha supportato queste disposizioni.

In aggiunta, l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Di Cocco ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire eventuali criticità durante gli eventi del Ferragosto. Il Coc sarà operativo dalle 7.30 del 15 agosto fino a cessate esigenze.