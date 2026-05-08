Latina, sequestrati oltre 13mila prodotti per la cura personale non a norma

Importante operazione della Guardia di Finanza di Latina, che ha sequestrato oltre 13mila articoli utilizzati per la cura personale, non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e destinati a privati e centri estetici.

Il sequestro è avvenuto grazie alla segnalazione delle autorità in un negozio di cosmesi del pontino dove, su alcuni prodotti, sono state riscontrate irregolarità riguardanti l’assenza delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo, tra cui i dati del produttore o dell’importatore, l’indicazione del luogo d’origine, nonché le necessarie istruzioni, avvertenze e precauzioni d’uso.

I prodotti, risultati non conformi alle normative vigenti e, di conseguenza, potenzialmente pericolosi per la salute – tra cui forbicine, pinze, lime per unghie, glitter e decorazioni per onicotecnica – sono stati sottoposti a sequestro e immediatamente ritirati dal commercio.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato ed è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 26mila euro