Latina, sequestrato mezzo quintale di botti illegali

Continuano intensamente i servizi della Guardia di Finanza di Latina su scala provinciale per contrastare la detenzione e la vendita illecita di materiale e giochi pirotecnici pericolosi illegali

Il soggetto, un delinquente del settore, aveva preso in locazione un locale adibito successivamente a vendita del materiale pirotecnico.

I successivi e più approfonditi controlli effettuati dai Finanzieri nel corso della perquisizione del mezzo dell’uomo, ora denunciato, hanno permesso d’individuare e sottoporre a sequestro circa 41 kg di articoli pirotecnici pericolosi – tra cui colpi di batterie di lanci con apertura aerea – illegalmente detenuti e pronti per essere immessi in commercio anche in favore di minori.