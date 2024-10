Latina, sequestrato rimorchio agricolo privo di immatricolazione dalla Polizia

Nell’ambito dei controlli intensificati durante la campagna vendemmiale, la Polizia Stradale di Latina ha sequestrato un rimorchio agricolo privo di immatricolazione. Il controllo, effettuato il 16 ottobre, ha rivelato che il mezzo, nonostante fosse nuovo, non era mai stato regolarmente immatricolato. Il conducente è stato sanzionato e il rimorchio è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Durante la stessa operazione, gli agenti della Polizia Stradale hanno contestato altre 8 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 5 relative a sovraccarico, per un totale di circa 1.720 euro di sanzioni. Questi controlli rientrano in una serie di iniziative mirate a garantire la sicurezza stradale e verificare la regolarità dei mezzi pesanti, in linea con gli standard europei.

Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime settimane per migliorare ulteriormente la prevenzione e la sicurezza sulle strade della provincia di Latina.