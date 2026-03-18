Latina, servizi “Alto Impatto”: denunciato 18enne con coltello

Proseguono a Latina i servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di sostanze stupefacenti. Le attività sono condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Latina, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”.

Dalla tarda serata del 16 marzo fino alla notte successiva sono stati effettuati numerosi controlli sul territorio, che hanno portato alla denuncia di un ragazzo di 18 anni, residente a Sabaudia, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I Carabinieri, impegnati in un normale giro di pattugliamento, hanno fermato il giovane mentre transitava a piedi in via IV Novembre, notando il suo atteggiamento particolarmente guardingo.

Durante la perquisizione personale i militari hanno rinvenuto addosso un coltello a scatto, immediatamente sottoposto a sequestro. Per il 18enne è scattata la segnalazione alla Procura competente e la denuncia in stato di libertà.

Nel corso della stessa operazione i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre uomini, di 51, 27 e 26 anni, tutti residenti nella zona di Latina, come assuntori di sostanze stupefacenti. I tre sono stati fermati in diversi interventi, controllati e sottoposti a perquisizione personale, al termine della quale sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, successivamente sequestrate.

Complessivamente, nell’ambito del servizio straordinario, i militari hanno controllato 23 persone e 5 veicoli, effettuando 4 perquisizioni. I servizi, che hanno previsto un’azione capillare su più zone della città, proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di mantenere alta la pressione sulle dinamiche criminali di strada e garantire una presenza costante dell’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini.