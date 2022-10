Latina, Seven Motorsport: ultimi passi dal diventare campioni

L’appuntamento di domani 9 ottobre sulla pista di Artena (Roma) sarà la penultima tappa del campionato regionale che potrà decidere la stagione. Il grande finale del campionato regionale motocross si terrà sul circuito di Latina, a Borgo Santa Maria il 23 ottobre.

Sarà ancora una volta un’autentica giornata di sport vissuta in grande stile dal team Seven Motorsport del Motoclub Lazio di Latina? Staremo a vedere. Intanto sono pronti a raccogliere il grande lavoro svolto nella stagione il manager Simone Paolucci e i tecnici Daniele Bricca e Felice Compagnone, che hanno allestito una squadra altamente competitiva.

Nella categoria MX1 correrà ancora Alfio Samuele Pulvirenti, pronto ad aggiudicarsi la nuova tappa.

Per onore di firma e fare la passerella correrà nella classe 65 cadetti il principe Davide Rossi che già nella tappa di Rignano Flaminio ha messo in archivio la pratica da dominatore assoluto: infatti il pilota si è aggiudicato con due turni di anticipo la tabella d’oro, conquistando in 6 gare ben 12 primi posti, salendo sul gradino più alto del podio con la somma dei 3.000 punti finali sbaragliando ogni avversario. Un autentico fuoriclasse.

Nella categoria 65 debuttanti guida la classifica sempre Marco Rea, che finalmente ha recuperato l’infortunio che gli aveva impedito di partecipare all’ultima gara di Rignano Flaminio: il pilota correrà ad Artena ed è pronto a prendersi lo scettro della categoria ma dovrà badare a tenere lontani gli avversari, Mauro Musci (club Ceci) e Andrea Olivieri (Celestini Motorsport).

Per la categoria 85 junior Francesco Poeta è pronto a festeggiare la vittoria, dopo i primi posti di Rignano Flaminio, è a quota 2.500 e con la sua solita condotta di gara potrà aggiudicarsi la stagione davanti a Francesco Papacci (Lazio Racing).

Nella categoria 85 senior, invece, resta aperto il discorso vittoria finale tra Mattia Ruscito e Luca Colonnelli (Celestini Motorsport): la classifica vede in testa sempre Ruscito anche se Colonnelli è in rimonta. Correrà anche Lorenzo Di Pucchio, pronto ad accumulare punti per migliorare la sua classifica. Quella di Artena è l’ultima gara della stagione per incoronare il campione di questa classe.

Mentre la categoria 125 junior è a due gare dalla fine, oltre Artena infatti c’è quella di Borgo Santa Maria, dove può laurearsi per la seconda volta di fila campione regionale Lorenzo Pecorilli, che sta attraversando un grande momento di forma fisica e mentale: al pilota di Latina potrebbe bastare un solo primo posto in una manche per diventare re della sua classe.