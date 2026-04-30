Latina: sfonda la vetrina del bar, ma il furto fallisce

Sembra esser tornato a colpire il ladro incubo degli esercizi commerciali a Latina. Questa volta, nel mirino è finito il bar Olim Palus di via Armellini, teatro di una tentata spaccata avvenuta intorno alle 2:00 della notte tra martedì e mercoledì. Il copione, ormai noto, si è ripetuto con una precisione chirurgica. Una vetrina mandata in frantumi utilizzando un pesante blocco di cemento come ariete.

Il malvivente, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe agito da solo e con il volto travisato, è riuscito a penetrare all’interno del locale con l’obiettivo di asportare il registratore di cassa. Tuttavia, il suo piano si è scontrato con l’efficacia dei sistemi di sicurezza. L’improvvisa attivazione dell’allarme infatti ha costretto il ladro a una ritirata precipitosa, lasciandolo a mani vuote poco prima che le pattuglie della Squadra Volante giungessero sul posto.

Mentre gli agenti avviavano le ricerche nelle vie limitrofe, gli specialisti della Scientifica hanno effettuato i rilievi tecnici all’interno del bar, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di dare un volto all’autore del gesto. Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno che negli ultimi mesi sta tormentando i commercianti del centro.