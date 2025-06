Latina, sfonda un’auto a colpi di bastone: da giorni seminava il panico in città

Quello di sabato sera è solamente l’ultimo di alcuni episodi caos dei quali è responsabile un giovane egiziano di 21 anni, che con evidenti disturbi della personalità, sta diventando un vero e proprio pericolo nel centro di Latina.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il giovane è da giorni che si sta rendendo protagonista di episodi di follia in diverse zone della città, l’ultimo nella serata di sabato quando, senza alcun motivo, ha frantumato il parabrezza di una Fiat 500 parcheggiata a pochi passi dal centro di Latina.

Tutti episodi che sono finiti allo stesso modo, con il giovane bloccato dalle forze di polizia e trasportato al pronto soccorso del Goretti, dove puntualmente è riuscito ogni volta a fuggire. Proprio l’ultima volta è stato visitato dagli specialisti del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, che però hanno deciso che non necessitava del ricovero per la terapia farmacologica, perché collaborativo durante i colloqui. Una scelta che fa discutere, con la speranza che i suoi raptus di follia non facciano registrare altri episodi simili in città.