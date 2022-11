Latina sfortunato, raggiunto allo scadere

Un Latina sfortunato, viene raggiunto all’ultimo da una prodezza da fermo di Leonetti, raggiungendo così il pari.

La prima azione pericolosa del match è ad opera dei padroni di casa con un cambio di gioco sulla sinistra per Frascatore, la prima conclusione dell’attaccante viene murata da Cardinali, sulla ribattuta arriva Haoudi mettendo la sfera sopra la traversa.

Il Latina però non sta a guardare, al 10’ ha una grande occasione per passare in vantaggio, l’ottimo suggerimento al centro dell’area di Barberini che trova puntuale all’appuntamento Fabrizi colpendo il pallone con la punta quasi supera Fasolino, ma il portiere è bravo a compiere un vero e proprio balzo per respingere la sfera fuori dai pali.

Al 33’ la Turris passa in vantaggio con azione dal lato sinistro del campo, con la sfera che termina sui piedi di Maniero, la prima conclusione viene neutralizzata da Cardinali che non può nulla sul colpo a botta sicura dell’attaccante siglando la prima rete per la Turris.

Allo scadere della prima frazione di gioco il Latina trova il pareggio con una grandissima azione di Celli sulla fascia sinistra, il difensore mette al centro una sfera velenosa che non viene intercettata da Fasolino, il primo ad arrivare sulla sfera è Sannipoli, ma il tocco decisivo per l’1-1 è ad opera di Carletti trovando cosi il terzo gol stagionale.

Il secondo tempo riparte con le stesse formazioni. Al 64’ il Latina ribalta il punteggio, discesa di Barberini sulla fascia destra con il pallone che arriva sulla testa di Carletti la conclusione viene ribattuta dalla difesa, ma al limite dell’area arriva puntualissimo Lorenzo Di Livio che gonfia la rete per il 2-1 nerazzurro.

La Turris prova a reagire, riversandosi nella trequarti avversaria creando un paio di situazioni pericolose, annullate a causa di falli commessi all’interno dell’area di rigore.

Incredibile quello che avviene all’ultimo dei sette minuti di recupoero, Leonetti calcia una punizione perfetta che supera Cardinali per la rete che vale il pareggio della Turris e fissa il risultato finale sul 2-2

Turris-Latina 2-2

Turris: Fasolino, Frascatore, Boccia, Ercolano, Leonetti, Haoudi (65’ Contessa), Manzi, Maniero (84’ Longo), Di Nunzio (65’ Santaniello), Finardi (77’ Acquadro), Gallo (77’ Ardizzone). A disp.: Donini, Antolini, Vitiello, Primicile, Nocerino, Stampete, Invernizzi, Aquino Allenatore.: Di Michele

Latina Calcio 1932: Cardinali, Esposito Ant., Giorgini, Di Livio, Sannipoli, Carletti (83’ Rossi), Tessiore, De Santis, Barberini (70’ Riccardi), Celli, Fabrizi. A disp.: Giannini, Tonti, Pellegrino, Di Mino, Nori, Cortinovis. Allenatore.: Di Donato

Marcatori: 33’ Maniero (T), 42’ Carletti (L), 64’ Di Livio ( L), 96’ Leonetti (T)

Arbitro: Caldera di Como, 1° Assistente Grasso di Acireale, 2° Assistente Biffi di Treviglio, 4° Uomo Petraglione di Termoli

Ammoniti: 21’ De Santis (L), 35’ Gallo (T), 46’ Finardi (T), 54’ Sannipoli (L), 88’ Di Livio (L), 97’ Esposito Ant. (L)

Angoli: 4-2

Recupero: 0’, 7’