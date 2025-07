Latina, sgomberata una palazzina al mare per rischio crollo: ristoratori e vacanzieri fuori

Il Comune di Latina ha emesso un’ordinanza di evacuazione di una palazzina a Foce Verde, Latina Lido, in strada Valmontorio, dopo che tecnici comunali, Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno riscontrato un grave deterioramento della struttura portante in cemento armato. Il sopralluogo, avvenuto ieri 17 luglio, ha evidenziato un pericolo immediato per chi vive e lavora nell’edificio.

All’interno della palazzina, oltre alle abitazioni utilizzate come seconde case estive, si trova una storica spaghetteria-friggitoria molto frequentata sul lungomare. Nonostante in passato fossero stati effettuati lavori di rinforzo al piano terra, le crepe e i cedimenti della struttura non hanno lasciato alternative alle autorità, che hanno ritenuto necessario ordinare lo sgombero immediato per garantire la sicurezza.

Il degrado dell’edificio è stato segnalato più volte da residenti e cittadini preoccupati, ma la situazione è precipitata con l’aumento dei cedimenti, rendendo la palazzina pericolante. Ora l’area è stata transennata per la messa in sicurezza.