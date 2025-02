Latina, piazza di spaccio: arrestato il fratello di “Lalla’ ” Di Silvio e la moglie

Ferdinando Di Silvio, detto “Gianni” e sua moglie Laura De Rosa, sono stati arrestati a Latina con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Investigativo, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina.

Le indagini, condotte tra il 2020 e il 2022, hanno permesso di ricostruire un vasto giro di spaccio di hashish e cocaina, con base operativa in un’abitazione della zona di Campo Boario, a pochi passi dal centro città. Secondo gli investigatori, a gestire il traffico era la coppia di etnia rom, che utilizzava la propria casa come punto di riferimento per la vendita della droga.

Grazie a intercettazioni, pedinamenti e riscontri sul campo, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi a carico dei due, portando così all’emissione del provvedimento restrittivo.