Latina, sgominata una banda di ladri d’auto: quattro arresti

La scorsa notte, la Polizia di Stato di Latina è intervenuta in una via del centro cittadino, dove erano state segnalate due persone sospette nei pressi di una Range Rover dal valore di oltre 80.000 euro. All’arrivo della pattuglia, i due individui sono saliti a bordo di una Golf a noleggio, dove altri due complici li attendevano. Ne è seguito un inseguimento per le strade della città, durante il quale i malviventi hanno tentato più volte di speronare le auto della polizia.

L’inseguimento si è concluso in Strada della Chiesuola, dove le Volanti sono riuscite a bloccare l’auto dei fuggitivi. I quattro individui hanno poi tentato di scappare a piedi, ma sono stati fermati e condotti in Questura. Le indagini hanno rivelato che i soggetti, tutti con precedenti, erano in possesso di strumenti per forzare le auto e dispositivi tecnologici per disturbare le frequenze radio della polizia e replicare codici di sicurezza per avviare i veicoli senza chiave.

Grazie alla collaborazione di un cittadino, è stato possibile raccogliere prove certe della responsabilità dei quattro, tutti di origine campana. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio si è svolta l’udienza di convalida: tre degli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per il quarto è stato disposto l’obbligo di dimora. Inoltre, il Questore ha emesso per tutti il divieto di ritorno a Latina e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.