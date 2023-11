Latina show, vittoria per 0-3 sul campo del Messina

Importantissima la vittoria del Latina sul Messina, la sesta in campionato e la terza in trasferta, dove i nerazzurri non si imponevano dal 25 settembre scorso, a Giugliano sempre per 3-0.

Nonostante la partita sia iniziata in modo titubante con il primo giallo della gara per il nerazzurro Rocchi per via di un fallo nei confronti di Plesca, l’escalation è stata significativa e al 38′ arriva il primo gol di Jallow che sul lancio di Di Livio, parte sul filo del fuorigioco, brucia Polito, mette giù con il petto e poi col piattone batte Fumagalli.

Clamorosa svista di Frisenna, che al 45′ che fa un fallo inutile e prende il secondo giallo e lascia in dieci uomini la sua squadra.

Al 58′ angolo di Crecco per Paganini che, complice l’uscita difettosa di Fumagalli, infila di testa la palla dello 0-2 per il Latina (secondo gol in una settimana dopo quello in Coppa).

Il Latina padrone del campo imbuca per la terza volta con Del Sole, servito da un assist perfetto di Riccardi. Il Latina ha dettato legge per tutto il secondo tempo regalando ai propri tifosi la terza vittoria esterna della stagione, che poteva essere ancora più ampia se non fosse stato per un palo di Paganini e un intervento di Fumagalli su Mastroianni.