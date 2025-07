Latina si accende con il Red Bull Padel Dash: il 26 luglio la prima tappa italiana

Latina è sempre più città dello sport e si prepara, ora, a diventare capitale del padel internazionale con l’arrivo del Red Bull Padel Dash, che farà tappa il 26 luglio al Premier Sporting Club, prima di proseguire verso Roma e Milano. La finale del prestigioso torneo sarà poi ospitata da Siviglia, in Spagna.

La manifestazione, che coinvolge 16 paesi, porterà in campo 8 squadre su 4 campi adiacenti con partite da 7 minuti o fino al raggiungimento dei 10 punti, con la corsa al pulsante rosso al centro del campo che decreterà la “Special Win”. I vincitori delle tappe italiane si contenderanno un posto nella finale internazionale, proiettando Latina in una dimensione sportiva globale.

In piazza del Popolo si è tenuta questa sera la conferenza stampa di presentazione, che ha visto la partecipazione del sindaco, delle istituzioni regionali e degli organizzatori, con l’obiettivo condiviso di trasformare la città in un punto di riferimento per lo sport e per la comunità.

Ai microfoni del Padel in Piazza sono quindi intervenuti i principali fautori della manifestazione pontina, tra i quali non può non figurare Stefano Pedrizzi, vice presidente di Città Sport e Cultura: “Sono contento di essere qui, ho scelto Latina perché ci rappresenta, gli organizzatori hanno avuto un grande risultato. Vedete un campo così in piazza è una grande emozione. Grazie al lavoro sul padel Red Bull ci ha guardato e scelto, questo è un evento effettuato in 16 paesi. Sono onorato di essere la prima tappa al mondo in Italia, Latina, Roma e poi 2 a Milano. Latina è la terza città per campi da padel in Italia. Ringrazio Passamonti perché questa piazza è viva. Vi invito il 26 luglio al Premier Sporting Club perché Red Bull ha deciso di fare qui un evento internazionale.”

Il sindaco Celentano, intervenuto in Piazza del Popolo, ha sottolineato come questi eventi siano un’occasione per aprire la città al mondo, rendendo lo sport un punto di aggregazione per le famiglie: “Ringrazio Stefano per aver scelto la nostra città, è un regalo importante avere un torneo internazionale a Latina, ringrazio la Palazzo per essere qui. Il nostro obiettivo è trasformare la piazza in un hub sportivo. Siamo partiti col bip, poi col padel e poi il volley, avere la prima tappa di questa manifestazione è motivo di orgoglio. Vogliamo trasformare Latina in una città cosmopolita e con questo torneo stiamo centrando l’obiettivo. Deve essere una città in cui tutte le famiglie si ritrovano per fare sport, viva il padel.”

A sostenere la crescita del padel anche a livello regionale è intervenuta l’assessore allo Sport regionale, Elena Palazzo, rimarcando il legame tra sport e turismo: “Grazie per l’invito, sono orgogliosa di essere qui per inaugurare la tappa di un torneo internazionale. Questa città si sta affermando come una città leader dello sport e si fa in modo che Latina diventi un settore fondamentale come quello dello sport. Dalla Regione cerchiamo di fare un connubio con il turismo, perché Latina è una città da far conoscere. La Regione è leader nel padel con 1300 campi su 600 impianti sportivi, negli ultimi 5 anni è cresciuto del 400%. In bocca al lupo a Stefano Petrizzi per questa associazione, sono onorata ed orgogliosa e grazie a Passamonti e persone come voi è diventata una piazza viva ed inclusiva dove le persone vivono momenti importanti di inclusione e condivisione, ci vediamo qui l’anno prossimo.”

Latina si prepara così a vivere una giornata di sport, condivisione e respiro internazionale, confermandosi città viva, inclusiva ma soprattutto sportiva.