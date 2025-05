Latina si accende per Gaza: fiaccolata silenziosa il 1° giugno

Una luce per Gaza. Domenica 1° giugno, alle ore 22:00, la città di Latina ospiterà una manifestazione con fiaccolata a sostegno del popolo palestinese. Un presidio silenzioso, ma carico di significato, promosso da un ampio fronte di associazioni, movimenti, partiti e sindacati, aperto a tutte e tutti coloro che vorranno esserci per dire “basta” alla sofferenza, alla distruzione, all’indifferenza.

L’iniziativa si terrà nel cuore della notte, a sottolineare simbolicamente la volontà di portare una luce in un tempo di oscurità. “Per Gaza, per il popolo palestinese, per dare voce a chi voce non ha più, per portare una luce a chi sta patendo il buio del male assoluto”: questo il messaggio condiviso dai promotori della manifestazione.

Una rete ampia di adesioni

Numerose le realtà che hanno aderito, a conferma di un’unità trasversale sul tema dei diritti umani e della pace. Tra queste figurano:

Anpi Provincia di Latina, Anpi Latina Sezione Severino Spaccatrosi, CGIL Frosinone – Latina, Articolo 21, Rete Studenti Medi, Arcigay Latina Seicomesei Aps, Progetto Enea, Centro Donna Lilith Aps, Libera Contro le Mafie, Underground Culture, Percorsi di Umanità per una Latina Solidale, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle, Latina Bene Comune, Per Latina 2032, Possibile, Alleanza Verdi Sinistra (AVS), Rifondazione Comunista, Giovani Comunisti, Partito Democratico.

La manifestazione si pone come momento di riflessione e solidarietà, senza slogan, senza comizi, solo con il silenzio e la luce delle fiaccole. Un segnale da Latina verso il mondo, per chiedere giustizia, pace e dignità per chi oggi ne è privato.