Latina, si addormenta sul bus e sbaglia fermata: poi aggredisce autista e agenti

Era salito sul pullman per raggiungere Pomezia ma durante il tragitto si è addormentato risvegliandosi a Latina. L’uomo, di origini polacche, una volta che si è accorto di essere arrivato al capolinea, ha cominciato ha dare in escandescenza, prima prendendosela con l’autista del mezzo, e poi con le forze dell’ordine intervenute poco dopo per riportare la calma.

Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, l’episodio si è verificato alla fermata di viale XXI Aprile, al lato di Palazzo M. Lo straniero, forse sotto l’effetto di alcool, ha cominciato ad inveire contro l’autista, arrivando a colpire i vetri del finestrino con dei pugni. Sul posto i primi ad intervenire sono stati alcuni agenti della Polizia Locale, che hanno immediatamente richiesto l’ausilio di una volante della Questura.

L’uomo una volta bloccato è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e interdizione di pubblico servizio.