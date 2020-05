Latina, si aggirano con fare sospetto in via Cerreto La Croce: arrestata una donna

Gli agenti di polizia sono intervenuti, questa mattina, verso le 13, in via Cerreto La Croce, in seguito a una segnalazione arrivata al centralino di soccorso pubblico “113” con la quale era stata comunicata la presenza di persone sospette.

Gli Agenti della Volante sono arrivati velocemente, bloccando due cittadine di etnia nomade e, all’esito di tutti i controlli e gli accertamenti del caso, una di loro, di 28 anni, nata in Germania, è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per i Minorenni di Roma. Deve espiare 4 mesi di reclusione per furto aggravato.

La donna è stata così ristretta nel carcere di Rebibbia, a Roma.