Latina, si alza il sipario su “Volley in Piazza”

Si è svolta oggi l’inaugurazione di “Volley in Piazza”, il torneo organizzato dall’associazione Virtus Volley Latina e New Volley Latina del presidente Gianfranco Timotini, con la collaborazione dell’ASD Amici del Basket.

Il torneo, che inizierà ufficialmente questa sera alle 20.30, vedrà 6 squadre sfidarsi a colpi di schiacciate in due gironi da tre giocati su tre set secchi. Da venerdì, invece, il via alle fasi finali del torneo, con le due finali che decreteranno il podio.

“È un po’ un anno zero – afferma Daniele Righi, vicepresidente della Virtus Volley – con una prima edizione in cui vogliamo migliorare sempre di più per essere un punto fermo, così com’è il basket. Abbiamo accettato con piacere l’invito, nonostante le difficoltà anche solo per cominciare a porre le basi per il futuro”

“Ci teniamo a ringraziare – continua Righi – il presidente dell’evento, Massimo Passamonti, oltre a Fabrizio Chirizzi, Davide Fioriello, e l’istituzione in nome del presidente della Commissione Sport del comune di Latina, Claudio Di Matteo, presente al taglio del nastro”.

Parola anche al Presidente della Commissione Sport, Claudio Di Matteo, che ha così commentato il sempre più vivo interesse dell’amministrazione nei confronti dello sport: “Lo sport è sempre più al centro di ogni progetto: dal padel al basket, passando per volley in piazza, in una città che cerca di coltivare l’attività sportiva col forte sostegno dell’amministrazione, in cerca di coinvolgere tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli”.