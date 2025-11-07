Latina si apre alla romanità: arriva il Carbonara Festival

Sarà un weekend nel segno della romanità quello che andrà in scena settimana prossima a Latina, dove si accenderà il Carbonara Festival.

Da venerdì 14 a domenica 16 le porte di Parco San Marco si apriranno alla cultura romana: non solo piatti tipici (con opzioni vegane, vegetariane e gluten free), ma anche stornelli live, una rievocazione storica dei gladiatori e accampamenti di antichi romani e animazione per bimbi.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, in un weekend ad alta concentrazione di romanità in quel di Latina.