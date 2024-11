Latina si conferma “Capitale del Circo”: presentato l’Italian Circus Talent Festival

Dal 7 all’11 novembre, Latina ospiterà la terza edizione dell’Italian Circus Talent Festival, evento che celebra i giovani talenti del circo italiano. L’inaugurazione è prevista per il 7 novembre alle 21:00, con spettacoli quotidiani fino al gran gala di premiazione l’11 novembre. Presentato da Davide Padovan ed Emily Ling, il festival porterà in scena ventuno esibizioni, valutate da una giuria tecnica internazionale e da una giuria della critica. Tra i partecipanti, anche giovani promesse come Dmytro Onyshchenko (9 anni) e Gabriel Dell’Acqua (14 anni).

Il presidente Fabrizio Montico ha sottolineato l’importanza di questo evento per consolidare Latina come “Capitale italiana del Circo”, grazie anche alla presenza del rinomato Festival Internazionale del Circo d’Italia. Il festival punta a valorizzare nuove leve, offrendo loro un trampolino di lancio verso le competizioni circensi internazionali. L’assessore al Turismo Gianluca di Cocco ha ribadito l’impegno del Comune a supportare l’industria circense, vista come una risorsa per il territorio e una tradizione riconosciuta a livello globale.