Latina si conferma da bollino rosso: weekend di fuoco nel capoluogo

A Latina, così come in altre città del Centro-Sud, è previsto un aumento delle temperature con il bollino rosso che segnala il massimo livello di rischio per la popolazione. Il Ministero della Salute ha incluso Latina tra le città che venerdì raggiungeranno questo livello di allerta, insieme a Roma, Rieti, e Frosinone nel Lazio, oltre a Perugia, Campobasso, Palermo, e Brescia al Nord.

Le autorità consigliano ai cittadini di Latina di adottare misure precauzionali per affrontare l’ondata di caldo, come rimanere idratati, evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde e prestare particolare attenzione a bambini e anziani, che sono più vulnerabili agli effetti del calore estremo.

Questo weekend potrebbe risultare il più caldo dell’anno, per cui è importante essere preparati. Nonostante una breve pausa con possibili temporali al Nord, l’anticiclone africano farà risalire rapidamente le temperature anche in queste regioni.