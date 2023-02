Latina, si finge fino tecnico dell’Enel e deruba un’anziana

E’ ciò che è accaduto in una villetta in via delle Rose a Latina dove una povera anziana, che al momento si trovava sola in casa, è stata raggirata e derubata da un uomo spacciatosi per un tecnico dell’Enel.

Con l’aiuto di un complice, rimasto in strada a fare da palo, l’uomo si è introdotto all’interno della villa fingendosi un tecnico dell’Enel e, con una serie di inganni, è riuscito a farsi aprire la cassaforte e a farsi consegnare tutti i gioielli custoditi.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Latina che stanno mettendo al setaccio testimonianze e immagini di video sorveglianza della zona. Risalire all’identità dell’uomo non sarà semplice anche perché nel momento del furto indossava un cappello ed una mascherina chirurgica che gli hanno consentito di coprire il volto.