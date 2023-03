Latina, si finge una vicina e le ruba tutto l’oro in casa

Ha finto di essere una inquilina del piano di sopra alla quale era caduto di sotto un anello per permettere alle sue complici di portare via tutto l’oro che aveva nei cassetti l’anziana vittima della truffa. E’ accaduto – come riporta Latina Oggi – qualche giorno fa in piazza Moro a Latina dove una banda criminale è entrata in azione con i soliti trucchi che si usano con gli anziani. Al momento di entrare in casa, infatti, la malvivente ha lasciato dietro la porta aperta per consentire al resto della banda di entrare e uscire di casa indisturbati. Sul caso, che non è purtroppo isolato, indaga la polizia di Latina.