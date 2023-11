Latina, si fingono clienti e rubano un anello in gioielleria

Sono entrati in gioielleria fingendosi clienti, poi uno dei due, con grande destrezza, ha aspettato il momento di distrazione dei due venditori per rubare un anello in esposizione senza che nessuno se ne accorgesse. Poi, con una scusa, si sono dileguati nel nulla. E’ accaduto ieri in via Don Morosini, come riporta Il Messaggero di Latina. Il titolare della gioielleria si è accorto dell’accaduto soltanto guardando le telecamere di sorveglianza interne, allertando la polizia quando ormai era troppo tardi.