Latina, si insedia il nuovo procuratore capo Capasso: ritorno in terra pontina

Si è insediato a Latina il nuovo procuratore capo Gregorio Capasso, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura al termine di una votazione che lo ha visto prevalere sul procuratore aggiunto di Catanzaro Gianfranco Novelli.

Capasso, originario di Aprilia e con una lunga esperienza in magistratura, torna così nel territorio pontino dopo quasi otto anni in Sardegna, assumendo un incarico chiave per l’amministrazione della giustizia.

Tra i primi messaggi istituzionali è arrivato quello del senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio e della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia Latina:

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al dottor Gregorio Capasso per il suo insediamento come Procuratore Capo di Latina. Si tratta di un incarico di grande responsabilità, che giunge al termine di un percorso professionale caratterizzato da competenza, equilibrio e dedizione al servizio dello Stato. Sono certo che il dottor Capasso saprà mettere a disposizione del territorio pontino la sua esperienza e la sua autorevolezza, contribuendo a rafforzare l’azione della giustizia e il presidio della legalità. In un momento in cui la sicurezza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni rappresentano priorità assolute, il suo lavoro sarà fondamentale per garantire trasparenza, rigore e tutela della comunità. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà operare con efficacia e senso dello Stato.”